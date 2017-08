Juve, anche il Tottenham su Cancelo: il Valencia gioca al rialzo

MILANO - Oggi è stata una giornata importante per la Juventus che ha intensificato i contatti col Valencia, a cui ha comunicato la volontà di offrire 25 milioni di euro per Joao Cancelo: il Tottenham però ha complicato i piani, mostrando interesse per il terzino destro e portando gli spagnoli a giocare al rialzo con Marotta e Paratici.



CANCELO SI', MA NON A TUTTI I COSTI - Joao Cancelo è la prima scelta di Allegri per rinforzare la retroguardia, tuttavia la Juve non ha alcuna intenzione di spendere più dei 25 milioni stanziati per rinforzare quel ruolo. Dal canto suo il Valencia vuole incassare il più possibile dalla cessione del classe '94, arrivato appena due anni fa dal Benfica per 15 milioni di euro: l'interesse del Tottenham, che ha ceduto Walker e cerca un terzino destro, è servito al club di Peter Lim a chiedere più dei 25 milioni di euro offerti dalla Juve per Cancelo. Marotta e Paratici non hanno preso benissimo l'atteggiamento del Valencia e stanno riflettendo se fare o meno un rilancio per Joao Cancelo.





Davide Russo de Cerame