Calciomercato, anche la Juventus su Sergi Roberto

A Dybala la maglia numero 10 della Juve: ecco chi lo avrà in serie A BARCELLONA - Con l'arrivo di Valverde, Sergi Roberto ha perso la certezza del posto da titolare nell'undici del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Sport', all'interesse di Chelsea e Manchester United per il giocatore si è unito recentemente quello della Juventus.

La Juventus ha scelto: a Dybala la maglia numero dieci

Juventus, le donne in bianconero al JMedical IL PREZZO - L'affare però non è semplice. Innanzitutto perché gli altri due club interessati sono dei veri e propri colossi in campo economico e non avrebbero problemi ad ingaggiare un'asta per il calciatore, e poi perché la clausola rescissoria è di 40 milioni di euro. Come segnala il giornale spagnolo, Sergi Roberto vorrebbe rimanere in maglia blaugrana, ma la sua perdita di peso all'interno della rosa e il prestigio dei tre club interessati potrebbero fargli cambiare idea.

Juventus, Rugani sfida la Lazio: «Vogliamo la Supercoppa!»

RINNOVO - Infine, segnala sempre 'Sport', il suo rappresentante, Josep Maria Orobitg, sarebbe reduce da una riunione con il club sul tema del rinnovo. Il Barcellona vorrebbe rinnovare l'anno prossimo il contratto al calciatore, che termina nel 2019.