Calciomercato Inter, Medel al Besiktas

ROMA - «Come to Besiktas», e a rispondere stavolta è Gary Medel. Il club turco ha annunciato l'arrivo del cileno con una nuova edizione dell'ormai celebre video di presentazione dei giocatori. Finisce quindi l'avventura all'Inter del centrocampista, iniziata nel 2014 e condita da 91 presenze e un gol. Si attende ancora l'ufficialità dell'affare ma ormai per Medel è tempo di lasciarsi la Pinetina alle spalle, direzione Istanbul. Il Besiktas intanto ha anche pubblicato, sempre su twitter, la foto del sudamericano che indossa la sua nuova maglia.