Inter, ingaggio troppo alto: si complica Gabigol allo Sporting

MILANO - Si complicano i piani di calciomercato dell'Inter, almeno per quanto riguarda la partenza di Gabigol, il cui ingaggio potrebbe far saltare la cessione in prestito del 20enne attaccante brasiliano dell'Inter allo Sporting Lisbona. Ieri il suo agente, Wagner Ribeiro, ha confermato i contatti ma la trattativa sarebbe a un punto morto perché i nerazzurri, riporta il quotidiano portoghese "Record", si accollerebbero di pagare solo la metà dei 3 milioni di euro a stagione che guadagna Gabigol. Lo Sporting dovrebbe così sborsare un milione e mezzo di euro ma è uno scenario non contemplato da Bruno de Carvalho, presidente dei 'Leoes', disposto a pagare solo gli eventuali bonus legati al rendimento del ragazzo.

L'ASSE COL VALENCIA - Dal Portogallo alla Spagna, si muove qualcosa sull'asse Inter-Velncia. Murillo sì, Kondogbia forse. Mateu Alemany, direttore generale degli spagnolifa il punto sul mercato Per quanto riguarda il difensore colombiano, «siamo molto vicini ad arrivare un accordo ma finché non c'é la firma, non dico nulla. Kondogbia è un po' piuùlontano e dobbiamo aspettare un po' di più. È un giocatore che è costato molto ed è importante, ma si può fare». Alemany conferma poi anche che il difensore argentino Ezequiel Garay è in uscita ma che nel suo futuro non ci sono né Juve né Inter al momento: «ci sono stati dei contatti con un club russo (lo Spartak Mosca di Massimo Carrera, ndr) ma non esiste alcun accordo e se resta saremo ugualmente felici. Offerta del Chelsea per Cancelo? Non mi risulta».