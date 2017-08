«Barcellona, no a Dybala. Juve su André Gomes»

A Dybala la maglia numero 10 della Juve: ecco chi lo avrà in serie A ROMA - Il Barcellona non proverà ad acquistare Paulo Dybala dalla Juventus. Ne è convinto il Mundo Deportivo, secondo il quale la dirigenza blaugrana (la maggioranza, perché non tutti in società sarebbero d'accordo) avrebbe comunicato formalmente al numero 10 juventino di non essere più interessata al suo acquisto in quanto - testuale - «incompatibile con Messi». Una visione decisamente lontana da quella del ct dell'Argentina Sampaoli che vuole invece costruire il suo progetto di Albiceleste proprio con la Joya e il 10 del Barça insieme, alle spalle di Icardi o Higuain.

BARCELLONA, PRESO PAULINHO

CAPITOLO ANDRE' GOMES - Archiviato Dybala, i discorsi di mercato tra Barcellona e Juventus potrebbero comunque restare allacciati a proposito di Andrè Gomes. Il centrocampista portoghese, da sempre pallino di Paratici - secondo quanto scrive ancora il MD -, potrebbe allontanarsi ancora di più da un posto da titolare con l'arrivo di Paulinho, appena acquistato dal Guangzhou per quaranta milioni di euro.