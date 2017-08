Dall'Inghilterra: «Napoli, il Liverpool bussa per Insigne valutato 65 milioni»

Napoli, Sarri scopre talenti e rilancia le quote: ecco quanto valgono i big NAPOLI - L'affare Neymar, ceduto dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, sta scatendando un effetto domino in tutta Europa. E in Inghilterra rimbalzano voci su Lorenzo Insigne. Secondo il "Sunday Mirror", se Philippe Coutinho dovesse essere ceduto al Barcellona, il Liverpool per rimpiazzarlo busserebbe alla porta del Napoli. Il 26enne attaccante dei partenopei, valutato 65 milioni di euro, è in cima alla lista dei desideri di Jurgen Klopp e del suo staff per sostituire il brasiliano. L'affare appare tuttavia molto difficile: il Napoli considera Insigne incedibile, inoltre il giocatore ad aprile ha rinnovato con gli azzurri fino al 2022 con uno stipendio da top player (5 milioni di euro a stagione). Se poi De Laurentiis dovesse fare ancora muro, a quel punto il Liverpool virerebbe su Max Meyer, 21enne talento tedesco in scadenza di contratto nel 2018 con lo Schalke. (in collaborazione con ItalPress)

