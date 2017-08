«Roma, Doumbia riscattato dallo Sporting Lisbona»

L'ingresso in campo di Seydou Doumbia nel secondo tempo della gara vinta 1-0 contro il Vitoria Setubal significa riscatto obbligatorio per lo Sporting Lisbona. Secondo quanto riporta il quotidiano «A Bola», la Roma aveva inserito questa clausola al momento dell'accordo e quindi incasserà 4 milioni di euro a fine stagione. Per l'attaccante ivoriano un contratto con la società portoghese fino al 2021 e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.