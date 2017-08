Fiorentina, ecco un altro giovane: in arrivo Gil Dias

ROMA - Prosegue senza sosta il fermento sul fronte mercato per la Fiorentina. In Portogallo sono sicuri, sarà Gil Dias il rinforzo offensivo per la Viola, orfana di Bernardeschi. Secondo quanto riporta il quotidiano «O Jogo», l'attaccante lusitano del Monaco, classe 1996, arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Si tratta di un'ala offensiva che essendo mancino predilige la sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta. Nell'ultima stagione è stato prestato al Rio Ave e ha totalizzato 14 gol e 8 assist in 56 presenze tra tutte le competizioni.