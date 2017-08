De Sciglio, l'ironia dei social: "Che affarone scambiarlo con Bonucci" ROMA - Prestito con obbligo di riscatto: con questa formula Carlos Bacca dovrebbe lasciare il Milan per accasarsi in Liga, destinazione Villarreal. Il giocatore oggi è arrivato a Milanello non per allenarsi bensì per salutare i suoi ormai ex compagni e svuotare l'armadietto, per poi lasciare il centro di allenamento rossonero e prepararsi alla nuova sfida che lo attende. Bacca saluta il Milan dopo 77 partite ufficiali e 34 gol segnati in due stagioni.