Calciomercato Napoli, Gelson Martins sul taccuino di Giuntoli

La top 11 dei giovani che quest'anno spaccheranno ROMA - Ma converrà registrare anche i respiri, in questo mercato che sta per entrare nella sua fase più avvincente: meno sedici, dunque siamo in pieno last minute, il resto lo faranno le partite (una dietro l’altra) che rappresenteranno una distrazione, che costringeranno Giuntoli a starsene soprattutto attaccato ad un telefono. E sarà utile afferrare al volo pure qualche sussurro, quelle che si chiamano idee, non ancora trattative, certo propositi o intenzioni a cui dare un senso poi, quando sarà possibile, magari avendo la pancia piena della qualificazione (che porta danaro) ed il bilancio svuotato da qualche cessione (che ne fa risparmiare).

ADL, CHIESA E IL NAPOLI: GIORNATA BOLLENTE

(...) GIRO D’EUROPA. Le tracce d’un lavoro che non va comunque mai in ferie restano e la ricerca di nuovi interpreti non s’è arenata sul bagnasciuga: il Napoli è stato spesso ovunque ma è in Portogallo che qualcosa ha colpito ed ha finito per essere memorizzato nel data base di Castel Volturno. Ecco, Gelson Martins (22 anni), esterno offensivo dello Sporting Lisbona, un tipetto niente male, che colpisce nel segno a prima vista: però siamo su cifre rilevanti, determinante anche da una clausola che può - nel caso - rappresentare un freno. E comunque siamo sempre nel campo delle sensazioni piacevoli lasciate da una serie di perlustrazioni.

LE DIECI COSE DA SAPERE SUL NIZZA

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio