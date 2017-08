Calciomercato Inter, il City offre Mangala

Inter, la linea verde di Suning: ecco tutti gli acquisti nel mirino ROMA - L'Inter sta valutando la candidatura di Eliaquim Mangala, offerto da un agente Fifa per conto del Manchester City che deve sfoltire la rosa. Il franco-belga è un’opzione calda anche se Spalletti si è preso qualche giorno per studiarne con attenzione le caratteristiche e per dare una risposta. Mangala, acquistato nel 2014 per 30,5 milioni dal Porto, al City non si è integrato e l’ultima stagione l’ha giocata in prestito al Valencia. Considerando che arriverebbe con una parte dell’ingaggio pagato e che non occuperebbe il secondo posto da extracomunitario, è una soluzione ritenuta valida, ma non è la sola allo studio di Ausilio e Sabatini. L’importante è che l’operazione sia conclusa in prestito con diritto di riscatto per questioni di Fair Play Finanziario.

