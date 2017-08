Calciomercato Juventus, spunta Fellaini

Dall'Inghilterra il Sun parla del belga come piano B se alla fine Marotta non dovesse riuscire a chiudere per il centrocampista del Psg

Fellaini, la pallonata scatena il web ROMA - Venticinque milioni di euro per il cartellino di Marouane Fellaini, 29enne centrocampista del Manchester United. Sarebbe questa l'offerta che secondo il Sun la Juventus sarebbe pronta a recapitare sulla scrivania del club inglese per avere il cartellino del giocatore. Secondo il tabloid la Juve avrebbe come primo obiettivo Matuidi per rinforzare la linea mediana, ma questo non basterebbe ad Allegri, che chiederebbe anche un altro arrivo in quel reparto, Fellaini appunto, per il quale però ci sarebbero da superare due ostacoli importanti: la resistenza di Mourinho, poco incline a lasciarlo partire nonostante Matic abbia tolto al belga ogni possibilità di essere titolare, e le cifre dell'affare che - conclude il Sun - al momento non sarebbero all'altezza del valore del giocatore secondo lo United.