Skriniar: «Inter, l'obiettivo è la Champions. Schick un top player»

MILANO - «Abbiamo fatto delle buone prestazioni durante la preparazione, ma il campionato è un'altra cosa e ora dobbiamo solo concentrarci per la sfida contro la Fiorentina. Dobbiamo vincere, per noi è importante cominciare il campionato con una buona prestazione». Milan Skriniar si prepara così al debutto in Serie A con l'Inter. L'ex Sampdoria assicura che ad Appiano si respira «voglia di riscatto. L'Inter deve giocare la Champions tutti gli anni e in questa stagione dobbiamo rientrarci: abbiamo una buona squadra, con buoni giocatori e contro chiunque, non solo in Italia, dobbiamo giocarcela alla pari», ha spiegato ai microfoni di Mediaset Premium.

SCHICK - «L'esordio a San Siro mi emoziona, sono contento di essere nerazzurro: voglio aiutare la squadre e fare felici i tifosi». Al suo fianco ci sara' Miranda: «Ha grande esperienza, mi aiuta giocare con lui». Dalla Sampdoria l'Inter potrebbe prendere anche Schick, visto che il suo trasferimento alla Juventus è saltato dopo le visite mediche. «L'ho sentito, mi ha detto che sta bene: non sa ancora dove andrà a giocare, ma ci sono tante squadre su di lui perché è un grande giocatore. Diventerà un top player, fa la differenza», assicura Skriniar.

