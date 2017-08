Veretout: «La Fiorentina lotterà con tutti»

FIRENZE - "Ho scelto di venire a giocare in Italia, in un campionato difficile, perche' a me piacciono le sfide. Non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina, la considero una gran bella squadra e mi aspetto di vivere una bella avventura". Lo ha detto il centrocampista viola, Jordan Veretout, nel giorno della conferenza stampa di presentazione nella sala stampa dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. "L'obiettivo stagionale e' arrivare il piu' alto in classifica - ha aggiunto Jordan Veretout -.Vogliamo provare a vincere tutte le partite e fare il meglio possibile. Sappiamo che questa e' una settimana importante ma abbiamo fatto un'ottima preparazione".

GLI OBIETTIVI - L'ex Aston Villa spiega di non avere un giocatore di riferimento in particolare, ma di avere "molti calciatori a cui mi ispiro: mi piacciono quelli che fanno assist, che fanno gol e creano occasioni. Abbiamo una squadra con molti giocatori bravi. Penso si possano ottenere risultati importanti quest'anno. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo continuare a lavorare per ottenere sempre il massimo". Veretout si descrive cosi': "devo sicuramente migliorare nell'aiutare maggiormente i miei compagni di squadra. Fisicamente ho giocato in Premier League e sono migliorato molto. L'allenatore penso che possa aiutarmi a farmi crescere ulteriormente. Pioli? E' molto esigente, ci chiede tanto ma lo fa per il nostro bene. Eysseric? Lo conosco bene, e' un mio amico. Ho giocato con lui anche nelle Nazionali francesi e credo che potra' darci un grande aiuto". Veretout ha scelto la maglia numero 17. "Mi piace perche' e' la data di nascita di mia figlia - ha spiegato -. Ci tenevo tanto".Il francese ha parlato anche dei suoi primi giorni a Firenze: "Della citta' me ne avevano gia' parlato, e' molto bella, ho avuto l'occasione di scoprirla in queste ultime settimane. Mia moglie e mia figlia si trovano molto bene e quindi ci sono tutti i presupposti per una bella stagione".