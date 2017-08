Roma, è ufficiale: Sadiq va in prestito al Torino

TORINO - Umar Sadiq al Torino. Il club garanata ha ufficializzato l'arrivo dalla Roma "a titolo temporaneo con opzione e contropzione a favore del club giallorosso" dell'attaccante nigeriano, classe 1997. "Sadiq e' un talento emergente del nostro calcio, un giovane centravanti che nelle ultime due stagioni ha gia' avuto modo di maturare una formativa esperienza in serie A e a livello internazionale si e' distinto contribuendo alla conquista della medaglia di bronzo della nazionale nigeriana alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 - ha dichiarato il presidente del Toro, Urbano Cairo -. Grazie alla sua importante statura sa rendersi temibile pure nel gioco aereo, sfruttando anche ottime doti in elevazione, percio' in virtu' di queste caratteristiche puo' rappresentare un valore aggiunto per il nostro reparto offensivo". "Sono molto contento di essere un calciatore del Torino e ringrazio la societa' per la fiducia che mi ha dato - le prime parole di Sadiq -. Per un giovane e' importante sapere di avere tanta considerazione, io daro' tutto per sfruttare questa grande occasione".