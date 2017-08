Sampdoria, Ferrero: «Per Schick ci vogliono tanti soldi. Può restare»

GENOVA - Patrik Schick è ancora un giocatore della Sampdoria. Lo ha precisato il patron blucerchiato, Massimo Ferrero, intervistato da Premium Sport: "Si sta allenando, è un nostro attaccante. Vedremo se vorrà andar via: se qualcuno lo prenderà, tanti denari dovra' portar...". Dopo il rifiuto della Juventus il futuro dell'attaccante è ancora incerto: "Il ragazzo qui sta bene - ha precisato Ferrero - si sta allenando, si sono dette un sacco di cose su di lui, ma è un talento puro. Vediamo quale sarà la destinazione più giusta, se dovesse qui rimanere sarebbe l'acquisto dell'estate". Ferrero ha detto la sua anche sul campionato alle porte: "Quest'anno si sono rinforzate in tante. Credo che vedremo una stagione avvincente, ma non sarà l'anno della Juventus. La Samp? È sempre forte, non ha bisogno di rinforzi".

