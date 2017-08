«Barcellona, non solo Coutinho: obiettivi Seri e Di Maria»

BARCELLONA - Il Barcellona non si arrende ma attiva il piano B. Ieri il Liverpool ha rifiutato la terza offerta dei blaugrana, 125 milioni di euro, per Philippe Coutinho ma dal club catalano fanno sapere che verranno fatti nuovi tentativi: "lotteremo fino alla fine", rivelano al "Mundo Deportivo" fonti della società, che fino alla mezzanotte dell'1 settembre proverà in ogni modo a mettere le mani sul brasiliano. Ma finora né 80, né 100, né 125 milioni sono bastati per vincere la resistenza dei Reds che continuano a ribadire l'incedibilità dell'ex interista.

SERI E DI MARIA - Anche per Ousmane Dembelé le cose continuano ad andare per le lunghe ed é anche per questo che, per non rimanere a mani vuote, il Barcellona sta anche studiando un piano B, ovvero Seri e Angel Di Maria. Il primo, centrocampista del Nizza, andrebbe finalmente a colmare il vuoto lasciato da Xavi e costerebbe appena 35 milioni di euro mentre Di Maria, che conosce già la Liga avendo giocato col Real Madrid, sarebbe il sostituto ideale di Neymar e rispetto a Dembelé garantirebbe maggiore copertura difensiva oltre alla possibilità di giocare su entrambe le fasce. L'argentino, 29 anni, vuole lasciare il Psg consapevole che con l'arrivo proprio di Neymar potrebbe trovare meno spazio. I rapporti fra i due club, tutt'altro che idilliaci dopo quanto accaduto col brasiliano, potrebbero complicare la trattativa ma il Barça fa leva sul fatto che i francesi hanno bisogno di vendere e alleggerire il monte salariale per non incorrere in sanzioni da parte della Uefa.