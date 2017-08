Calciomercato, «il Manchester City è pronto a pagare la clausola di Messi: 300 milioni»

ROMA - Non è ancora finita. Perché questo calciomercato estivo potrebbe riservarci presto un nuovo trasferimento shock dopo quello di Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'emittente francese Canal+, il Manchester City è pronto a infrangere i record pagando la clausola rescissoria di Lionel Messi: 300 milioni di euro. Una notizia che spaventa la squadra spagnola, già privata di Neymar e incapace di trovare un sostituto all'altezza finora. Il Liverpool continua a fare muro per Coutinho, ha rifiutato 125 milioni e il tempo stringe. Le parole di qualche giorno fa pronunciate da Khaldoon Al Mubarak, il presidente del City, avevano fatto scattare l'allarme dei tifosi del Barça: entro l'1 settembre il club tenterà l'acquisto più caro della storia. Pep Guardiola aspetta: potrebbe riavere presto il fenomeno argentino allenato a Barcellona.

INIESTA - Intanto c'è un altro campione che potrebbe lasciare la Catalogna. Andres Iniesta non ha rinnovato e, in un'intervista a "El Pais", ha ammesso di pensare a un addio nella prossima stagione, alla scadenza del contratto.