Roma, Monchi: «Di Mahrez se ne è parlato troppo»

ROMA - «Se venderemo Manolas? E' escluso categoricamente. Noi stiamo lavorando solo in entrata, non uscirà nessuno dei nostri campioni». Il ds della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro l'Atalanta, primo impegno in campionato della squadra di Di Francesco. «Totti dirigente? Per me è un piacere lavorare al suo fianco, sarà fondamentale anche per il mio adattamento».

MERCATO E POLEMICHE - Il dirigente romanista ha fatto il punto sul mercato senza sbottonarsi troppo: «Mahrez? Su di lui sono state spese anche troppe parole. Per Schick vale lo stesso discorso, il mercato è aperto e lo sarà ancora per i prossimi dieci giorni. Stiamo provando a rinforzare la rosa con uno o più giocatori ma non è facile visto che lo stanno facendo anche gli altri grandi club italiani. Cuadrado? Posso dire che a me i giocatori piacciono tutti. L'ipotesi di chiudere il calciomercato prima del campionato mi trova d'accordo, sarebbe una bellissima notizia. Dovremo lavorare per raggiungere quell'obiettivo», ha proseguito Monchi. «Polemiche sul modulo di Di Francesco? Io sono vicino alla squadra tutti i giorni e vedo solo fiducia nei confronti dell'allenatore e del suo metodo di allenamento», ha chiosato il dirigente.