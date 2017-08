Inter, Ausilio: «Schick ci piace,  ma non possiamo dimenticarci il fair play finanziario»

ROMA - Vorrei ma forse non posso. Sembra essere questa la frase che fotografa al meglio la trattativa dell'Inter per Schick. A sottolinearlo alla vigilia della gara con la FIorentina è Piero Ausilio: «E’ un giocatore che piace, non neghiamo l’evidenza del lavoro di un anno sviluppato su questo calciatore. Ci sono aspetti economici che comunque non sempre fanno andare la cose come vorremmo. C’è un Fair Play Finanziario del quale qualcuno a volte si dimentica, abbiamo ancora qualche giorno, poi decideremo».

ARRIVA CANCELO - Il direttore sportivo nerazzurro ha fatto il punto sul mercato nerazzurro: «Il nostro mercato buono, quando si fanno cose stravaganti, spesso non sono giuste. Sono arrivati calciatori che abbiamo individuato insieme al mister e che abbiamo scelto. Cancelo? Confermo che domani farà le visite mediche e ci sarà lo scambio di prestiti con Kondogbia con rispettive opzioni con il Valencia. La difesa? Stiamo lavorando perché qualcosa in mezzo deve arrivare. Ci sono i titolari, c’è Ranocchia e anche D’Ambrosio che può giocare lì all’occorrenza, ma qualcosa vogliamo fare senza rischiare più di tanto».

INTER-FIORENTINA

ROMA IN POLE PER SCHICK