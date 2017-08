Milan, per Kalinic visite mediche ok: ora la firma

L'attaccante croato ha sostenuto i test medici alla clinica "La Madonnina" di Milano in mattinata. Montella spera di averlo a disposizione nelle prossime ore

MILANO - Milan, ecco Nikola Kalinic. Il nuovo attaccante si è presentato alle 7.30 alla clinica "La Madonnina" di Milano per le visite mediche che precederanno la firma del contratto. Maglia nera e bermuda, l'ex della Fiorentina è entrato nella struttura senza rilasciare dichiarazioni.

Montella, dopo la rassicurante vittoria di Crotone all'esordio in Serie A, spera di averlo a disposizione nelle prossime ore: ci sono da preparare il ritorno dei playoff di Europa League giovedì in casa dello Shkendija e la sfida di campionato con il Cagliari.

Kalinic raggiungerà il Coni per l'idoneità sportiva, poi si recherà a Milanello per i test atletici con Milan Lab e nel tardo pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto. L'annuncio del trasferimento dalla Fiorentina è atteso intorno alle 19.