GENOVA - La Sampdoria cerca il sostituto di Patrik Schick, in attesa di capire se finirà all’Inter o alla Roma o ancora all’estero. La prima scelta dei blucerchiati è Luciano Vietto, operazione assai costosa. In Italia l’alternativa è tentare di prendere Duvan Zapata dal Napoli: ingaggio più abbordabile ma la valutazione che ne dà il club di De Laurentiis è elevata. In ogni caso il colombiano resta in uscita. Per la difesa la Samp ha in mano il giovane Bozo Mikulic dell’Rnk Spalato.

