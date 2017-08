Calciomercato Juventus, Ricardo per la fascia

ROMA - Archiviata l'ipotesi del ritorno anticipato di Spinazzola dal prestito biennale all'Atalanta, come annunciato dallo stesso Marotta, la Juventus continua a monitorare il mercato per un'alternativa sulla fascia sinistra ad Alex Sandro. In Portogallo "O Jogo" parla di un interessamento bianconero per l'esterno Ricardo Pereira, reduce da due stagioni in prestito a Nizza (50 presenze e 2 gol all'attivo) e ora tornato alla base. A frenare la Juve sono le richieste economiche del Porto, proprietario del cartellino, che vuole il pagamento della clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Il laterale portoghese piace - sempre secondo la rivista lusitana - anche al Tottenham.