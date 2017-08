Torino, Cairo: «Belotti al Monaco? Se non va via Mbappè...»

TORINO - Saranno giorni di fuoco per Urbano Cairo. Il presidente del Torino sta resistendo alle ultime offerte delle big europee per Belotti. Tra le tante c'è il pressing del Monaco, anche se molto dipenderà dalla trattativa che dovrebbe portare il francese Mbappè al Psg. "Novità non ce ne sono riguardo il Monaco - ha dichiarato il numero uno granata a Sky Sport - Non è neanche ufficiale che Mbappè vada al Psg e credo che oggi non succederà nulla. Le trattative sono aperte fino a giovedì, ma credo che tutto rimarrà com'è e lo spero". Cairo vuole blindare il Gallo: "Io non ho parlato con il ragazzo, lo ha fatto Petrachi e mi ha detto che è molto tranquillo e voglioso di far bene. Secondo me, Belotti rimarrà con noi".

