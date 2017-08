Inter, Gabigol sempre più vicino al Benfica

MILANO - Gabigol si avvicina al Benfica, ma non è ancora stato trovato l'accordo totale tra l'Inter il club portoghese per il definire il trasferimento.



I DETTAGLI - Il Benfica in origine aveva chiesto il classe '96 in prestito biennale con diritto di riscatto, ma l'Inter preferisce cedere Gabigol per una sola stagione così da poter valutare il prossimo anno se dargli o meno una nuova possibilità. A rendere tutto più complicato è l'ingaggio pesante del brasiliano che percepisce 2,7 milioni di euro stagione (fino al 2021) e al cui pagamento il Benifca è disposto a contribuire in maniera imporante, ma non per l'intero importo: ecco perchè non è ancora stato trovato un accordo totale, ma il tempo stringe e una delle due parti dovrà fare un sacrificio se si vorrà rendere effettivo il trasferimento di Gabigol in Portogallo.





Davide Russo de Cerame