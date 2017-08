Calciomercato Lazio, Tare: «Keita? L'Inter è lontana. Da noi arriva un difensore»

ROMA - «Keita-Inter? Non è un’operazione ipotizzabile, perché siamo molto lontani da quello che noi ci aspettiamo. E con Sabatini non sono stato a cena». Igli Tare, per adesso, chiude al trasferimento in nerazzurro dell’attaccante. Il dirigente della Lazio, ai microfoni di Premium Sport, conferma anche l’interesse di un altro club: «C’è stato il ritorno anche del Monaco e di altre squadre. Non so se alla fine rimarrà con noi, è difficile dare una risposta in questo momento. Di certo, è un giocatore che ha un contratto con la Lazio e che abbiamo cresciuto e vorremmo che questo venga riconosciuto: da qui al 31 agosto vediamo cosa succederà».

Inter-Keita, Lotito resiste Europa League, le avversarie di Milan, Lazio e Atalanta ai raggi X

IN ENTRATA - «Paletta? Un difensore arriverà, ma non so ancora chi sarà. 70 milioni dalla Juventus e dall’Inter per Milinkovic-Savic? Non faccio i nomi delle squadre, ma è vero che per lui è arrivata un’offerta molto alta».