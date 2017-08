LA DIRETTA Schick è della Roma: «Squadra giusta per me». Delirio a Fiumicino

In mattinata l'ultimo capitolo dell'affare che ha coinvolto le grandi della Serie A. È arrivato a Fiumicino, tifosi in festa. Domani le visite mediche e il primo allenamento

ROMA - È lo Schick-day: dopo l'accordo tra la Roma e la Sampdoria, il giocatore è arrivato a Fiumicino per cominciare la sua avventura con la nuova squadra. Seguiamo le evoluzioni della giornata minuto per minuto.

Ore 20.55: Schick ha lasciato Fiumicino, domani le visite mediche

Il giocatore è salito a bordo di una vettura della Roma per raggiungere l'hotel dove alloggerà in queste prime ore da romanista. Domani le visite mediche a Villa Stuart, poi il primo allenamento a Trigoria dove conoscerà Eusebio Di Francesco e i compagni di squadra.

Ore 20.35: il video del saluto di Schick ai tifosi

Il momento dell'uscita di Schick (video del nostro inviato Francesco Tanilli)

Ore 20.25: il saluto di Schick ai tifosi romanisti, delirio in aeroporto

Schick, scortato dalla polizia e dagli uomini della Roma, si è presentato per pochi istanti all'uscita del terminal, dove lo aspettavano centinaia di tifosi presenti. Sguardo sorridente, il giocatore ha risposto ai cori dei sostenitori romanisti sollevando i pollici e applaudendo. Poi il rientro nel terminal per raggiungere i mezzi messi a disposizione dalla società e lo spostamento in hotel.

Ore 20.15: Schick è pronto per salutare i tifosi presenti. Cori per il giocatore, ma anche contro la Juventus e la Lazio

Maglia scura e pantaloni corti, Schick ha percorso i corridoi del terminal di Fiumicino scortato dagli agenti di polizia e dagli uomini della Roma. Presente anche Monchi. Ora il saluto ai tanti tifosi presenti, entusiasmo alle stelle, cori per il giocatore: "Ce l'abbiamo solo noi Patrik Schick". Schick, le prime foto con la sciarpa della Roma! Tifosi in delirio

Ore 20.10: anche Monchi a Fiumicino per accogliere Schick

Ore 19.57: Schick è a Fiumicino, continuano ad arrivare tifosi romanisti in aeroporto per salutarlo

Tanti tifosi ora in attesa di #Schick a Fiumicino @Corsport pic.twitter.com/kbcLEqFOu6 — Francesco Tanilli (@FrancescoTa81) 28 agosto 2017

Ore 19.50: aumentano i tifosi romanisti a Fiumicino in attesa di Schick

Aumentano i tifosi della @OfficialASRoma a Fiumicino in attesa di #Schick. Meno di 10' all'atterraggio dell'aereo pic.twitter.com/CLxrLWtLj1 — Francesco Tanilli (@FrancescoTa81) 28 agosto 2017

Ore 19.40: primi tifosi a Fiumicino in attesa dell'arrivo di Schick

#Schick sta per arrivare a Roma. Alcuni tifosi già in attesa del nuovo acquisto della @OfficialASRoma @CorSport pic.twitter.com/PFYz8z630k — Francesco Tanilli (@FrancescoTa81) 28 agosto 2017

Ore 19.30: il volo di Schick arriverà a Fiumicino alle 19.57

Ore 19.10: partito il volo di Schick

È partito dall'aeroporto di Genova il volo Alitalia (AZ1392) che porterà Schick a Fiumicino. L'arrivo è previsto alle 19.57, in base alle informazioni riportate sui display dell'aeroporto romano.

Ore 18.40: Schick: «Sono contento, la Roma è la squadra giusta»

Le parole del giocatore in aeroporto, a Genova, in attesa di partire per Roma: «Sono contento. Se la Roma è la squadra giusta per me? Sì», ha detto il calciatore.

Ore 18.30: Schick, domani mattina le visite mediche, nel pomeriggio l'allenamento

Confermato l'arrivo questa sera a Fiumicino (ore 20.15) di Schick. Domani mattina si sottoporrà alle visite mediche e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento a Trigoria, dove conoscerà i nuovi compagni.

Ore 17.30: 8 cose da sapere su Patrik Schick

Curiosità e aneddoti sul nuovo acquisto della Roma

Ore 16.50: il commento di Zazzaroni: «Né Van Basten né Bergkamp, ma il ceppo di Schick è quello»

Nella rubrica "Social Zazza" l'opinione del Direttore editoriale di Corrieredellosport.it sull'acquisto di Schick.

Ore 16.00: Ferrero al Corriere dello Sport-Stadio: «Può diventare il nuovo Totti»

Ecco l'intervista esclusiva al presidente della Sampdoria dopo la chiusura della trattativa con la Roma.

Ore 14.10: VIDEO, Ferrero: «Schick è romano e romanista»

"Adesso posso dire che Schick è romano e romanista". Massimo Ferrero ufficializza così il trasferimento dell'attaccante ceco dalla Sampdoria alla Roma. Al termine dell'incontro con la dirigenza giallorossa, il patron doriano non ha voluto rivelare le cifre dell'operazione ("non parliamo di soldi"), ma ha ammesso che "è stato uno shock per noi averlo dato via". Eppure "sono molto felice che abbia scelto la Roma, su di lui c'erano Psg, Monaco, anche il Napoli e altre squadre. Ci ho messo il cuore per far venire Patrik qui, il ragazzo è contento e in giornata arriverà (nella Capitale,ndr) - aggiunge Ferrero -. La Roma ha fatto un grande affare. Trattatelo bene perché è il mio gioiello più bello, vedrete come è spietato davanti alla porta".



Ore 13.50: Schick a Fiumicino alle 20.15

(Guido D'Ubaldo) Confermato l'arrivo nel pomeriggio a Roma di Patrick Schick: l'attaccante ceco sbarcherà a Fiumicino alle 20.15 con un volo proveniente da Genova. Domani le visite mediche.

Ore 13.10: Schick già oggi sarà a Roma

Il nuovo attaccante giallorosso sbarcherà nella Capitale in giornata, in attesa delle visite mediche che si terranno domani.

Ore 12.51: VIDEO, tutti i dettagli dell'accordo (di Guido D'Ubaldo)



Ore 12.45: Le cifre dell'accordo

Alla Samp andranno 38 milioni più 2 di bonus. Il giocatore, che domani sosterrà le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale.

Ore 12.43: Prenderà il numero 14?

Nella Samp l'attaccante indossava la 14. Sarà così anche alla Roma? Il numero è libero...



Ore 12.30: C'è l'accordo tra Samp e Roma: Schick sarà giallorosso!

L'accordo è stato raggiunto: lo confermano fonti della società blucerchiata. Presto si conosceranno tutti i dettagli sull'operazione.

Ore 12.01: VIDEO, le dichiarazioni di Ferrero



Ore 11.50: I tifosi delle altre squadre: «Perché vai alla Roma?»

Ore 11.35: Ecco dove si sta tenendo l'incontro



Ore 11.30: Ferrero: «Sono fiducioso, ma...»

Il presidente della Samp Ferrero ha dichiarato: «Schick alla Roma? Io sono sempre fiducioso. Non è una questione di soldi, ma se sta bene e se alla Roma lo fanno giocare. È un fenomeno, ne nasce uno ogni 100 anni così, è meglio di Beckenbauer».

Ore 11.16: Ecco chi partecipa all'incontro

Per la Samp ci sono Ferrero e Pradè, per la Roma Monchi e Baldissoni. L'incontro sta andando in scena nello studio dell'avvocato Romei, vicino a Piazza di Spagna

Ore 11.05: Iniziato l'incontro decisivo

Con qualche minuto di anticipo rispetto a quanto previsto, è iniziato l'incontro tra i dirigenti di Roma e Sampdoria per provare a chiudere per Schick.

Ore 10.10: Ferrero atteso nella Capitale

Il presidente della Sampdoria è partito stamattina alle 8.30 in treno, direzione Roma. L'incontro con gli agenti di Schick e la Roma è previsto per le 11.30.

Ore 10.00: Schick-Roma, ecco tutti i possibili moduli

Ore 09.30: Tutte le statistiche di Schick alla Sampdoria

Ore 09.00: Oggi è il giorno della firma di Schick con la Roma