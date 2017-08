TORINO - Il Torino ora aspetta il Milan per chiudere M'Baye Babacar Niang, che aveva rifiutato lo Spartak. Occhio perché torna d'attualità il nome di Emre Mor, il turco accostato alla Fiorentina e all'Inter e ora in orbita granata. Per la difesa il Toro tratta Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli, e spunta anche l'idea Nicolas Burdisso, svincolato dopo la parentesi al Genoa.

