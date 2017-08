Jovetic già in posa con la maglia del Monaco: prenderà la 10 di Mbappé

Spuntano già le foto dell'attaccante in uscita dell'Inter con la nuova maglia e un'eredità importante

MONTECARLO - Manca solo l'ufficialità ma ormai Stevan Jovetic è un giocatore del Monaco. L'attaccante in uscita dell'Inter ha già posato con la maglia numero 10, ereditata da Kylian Mbappé, il cui trasferimento al Psg è ormai dato per fatto. Un'eredità pesante quindi per il montenegrino che passerà al club del Principato a titolo definitivo.

L'EQUIPE CONFERMA

AL PSG ARRIVA MBAPPE'