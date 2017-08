Napoli, i tifosi a Reina: «Resta!». E lui si commuove a fine partita ROMA - Pepe Reina difenderà la porta del Napoli anche in questa stagione? Sembra proprio di sì, nonostante il corteggiamento serrato del Psg. A lasciare un indizio importante sul futuro prossimo del giocatore è stata la moglie, Yolanda Ruiz, con un post su Instagram: due maglie da portiere del Napoli, una a testa per i due figli maschi della coppia, e una frase che spazza via i dubbi più di ogni indiscrezione di mercato: «Luca e Thiago già sono pronti per la nuova stagione, forza Napoli sempre».

Luca e Thiago gia sono pronti per la nuova stagione???????? #Napoli#calciolanostravita #Reina25#sempreconte?? #orgogliosadite #forzanapolisempre Un post condiviso da El tiempo de Dios es perfecto? (@yolanda.ruiz.25) in data: 28 Ago 2017 alle ore 10:39 PDT