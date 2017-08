Dall'Inghilterra: «Mahrez, a sorpresa si muove il Chelsea»

Premier League, Chelsea-Everton 2-0: Conte torna a vincere in casa ROMA - Il Chelsea si muove su un nome nuovo, finora mai legato ai Blues: è Riyad Mahrez, l'attaccante algerino del Leicester a lungo trattato dalla Roma di Monchi in questa sessione di calciomercato, A riportarlo, in Inghilterra, è la redazione sportiva della BBC, che scrive appunto di un assalto a sorpresa dei campioni in carica della Premier League verso il talento della squadra di Shakespeare, protagonista con Vardy della storica cavalcata dell'undici allora allenato da Ranieri nella vittoria del titolo 2015/2016.

«Conte esulta, arriva Oxlade-Chamberlain»

RIVALE - Curiosità: qualora Mahrez dovesse approdare a Stamford Bridge, i giallorossi potrebbero ritrovarsi davanti da avversario quello che è stato fino a poco tempo fa il loro principale oggetto del desiderio sul mercato. Il Chelsea è infatti inserito nelle stesso girone della Roma in Champions League.