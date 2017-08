Calciomercato Inter, caccia al difensore: rispunta Lisandro Lopez

Continua la ricerca nerazzurra per un difensore: Mustafi è in vantaggio su Mangala, ma si è riaperta la pista che porta in Portogallo...

MILANO - Stamani l'Inter saprà se andrà subito Karamoh o se dovrà aspettare fino a giugno quando lo prenderà a parametro zero perché il francese vuole solo la maglia nerazzurra. Inter, mercato allo sprint finale: i nomi sul taccuino di Sabatini A tenere Luciano Spalletti con il fiato sospeso, però, è soprattutto la questione del difensore centrale, con le opzioni legate a Mustafi e Mangala entrambe sul tavolo. Il tedesco è un passo più avanti rispetto al franco-belga, sia nelle preferenze del tecnico di Certaldo sia come trattativa, ma ieri sera si è fatta largo anche una terza trattativa. Ausilio infatti ha abbandonato la sede a bordo di una macchina con la targa del Principato di Monaco e una persona di colore al volante. In nottata si è sparsa la voce di un ritorno di fiamma per Lisandro Lopez, prestito dal Benfica.

