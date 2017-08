Cagliari, visite mediche per Pavoletti: 10 milioni più bonus al Napoli

CAGLIARI - Bagno di folla nella notte all'aeroporto di Cagliari Elmas per l'arrivo dell'attaccante Leonardo Pavoletti. L'ex Napoli acquistato dal club rossoblù per una cifra di 10 milioni più 2 di bonus, colpo più costoso della storia rossoblù, rinforzerà l'attacco dopo la partenza di Borriello. È arrivato in Sardegna alle 23 ed è stato accolto da centinaia di tifosi che hanno sintetizzato con un coro il cambio della guardia nel reparto offensivo rossoblù: Borriello è il passato, ora c'è "Pavo-gol". Il giocatore è stato ricoperto di sciarpe e abbracci e si è sottoposto con il sorriso al tour de force di autografi e selfie. La situazione, dopo lunghe trattative, si era sbloccata ieri a fine mattinata e nel pomeriggio Pavoletti è andato a Roma per le prime visite mediche a Villa Stuart. Poi la partenza da Fiumicino a Elmas per il primo contatto con i tifosi che nonostante l'ora tarda erano in tanti ad aspettarlo. In giornata dovrebbero arrivare firma e ufficialità. Ma ormai si tratta di mere formalità.

