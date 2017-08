Barcellona, 160 milioni per Dybala: la Juventus dice no!

TORINO - Tra dodici giorni guiderà la Juventus al Camp Nou: orgoglio bianconero, rimpianto blaugrana. Fino all’ultimo i dirigenti del Barcellona hanno provato a strappare Paulo Dybala, ad assegnare al campione argentino l’eredità pesantissima di Neymar, ad affiancarlo a Leo Messi come nella Selecciòn. Il retroscena del rilancio è venuto fuori ieri, quando tutto sembrava ormai condurre a Coutinho, ma i sondaggi spagnoli sono stati incessanti, ripetuti anche a margine dei colloqui per André Gomes. Il nome della Joya, accanto a quello del centrocampista portoghese e di Aleix Vidal, sarebbe sbucato addirittura nell’incontro avvenuto giovedì scorso all’hotel Le Meridien Plaza di Montecarlo tra Beppe Marotta, Raul Sanllehì e Jospep Segura, e c’è chi giura che il presidente Josep Maria Bartomeu ne abbia parlato ancora personalmente con il presidente Andrea Agnelli. E secondo i media spagnoli l’offerta finale è arrivata addirittura a 160 milioni di euro.

MESSAGGIO - Sempre uguale la risposta: Dybala non si tocca. La Juventus era stata fermissima sulla sua posizione, gelando il Barça così come in precedenza il Real Madrid, e ha ribadito di non voler nemmeno ascoltare la proposta quando il clamoroso trasferimento di Neymar al Psg ha lasciato un vuoto enorme nell’attacco di Ernesto Valverde ed è sbocciata, naturale, la candidatura. In quesi giorni caldi, la società bianconera ha scelto di assegnare la maglia numero 10 al suo gioiello: un messaggio alle pretendenti e un significato forte, perché il 10, alla Juventus, è appartenuto a fuoriclasse che sono anche stati simboli: da Omar Sivori a Michel Platini, da Roberto Baggio a Alessandro Del Piero fino ad arrivare a Carlos Tevez e Paul Pogba.

