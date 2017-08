Denis Suarez, dalla Spagna: «Il Napoli non molla: offerti 30 milioni»

Reina, lacrime dimenticate: è tornato il sorriso BARCELLONA - Non è detta l'ultima per Denis Suarez. Secondo il "Mundo Deportivo", nonostante le resistenze del calciatore che vuole dimostrare il suo valore al Barcellona, e del club catalano che ha rifiutato le prime due offerte, il Napoli nelle ultime ore che mancano alla chiusura del mercato tenterà il tutto per tutto. La cifra messa sul piatto sfiorerebbe i 30 milioni di euro. E anche la proposta per il calciatore sembra interessante.

Dopo la partenza di Luis Enrique e l'arrivo di Ernesto Valverde, il club ha rassicurato Denis Suarez nonostante la concorrenza a centrocampo. I 30 milioni tuttavia sarebbe un'offerta che il Barcellona è disposto a valutare anche se il giocatore ha una clausola di 50 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2020).

