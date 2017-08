L'attaccante cresciuto nelle giovanili giallorosse si trasferisce in prestito per un anno

CROTONE - Alla fine Marco Tumminello ha scelto il Crotone. L'attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma, protagonista di un ottimo pre campionato agli ordini di Di Francesco, si trasferisce in prestito per una stagione nel club calabrese. Mancino naturale classe 1998, ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa Allievi e Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con la Primavera. In Serie A ha esordito a soli 16 anni, il 6 Gennaio 2015 in occasione della gara Chievo Verona-Roma.

