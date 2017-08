Calciomercato Milan, Niang al Torino: «Qui sento la fiducia di tutti»

L'attaccante franco-senegalese passa in granata in prestito con obbligo di riscatto

TORINO - Mbaye Niang passa dal Milan al Torino, con la formula del prestito. L'ufficialità arriva dal sito della Lega di Serie A, nel quale viene evidenziato che il contratto del 22enne franco-senegalese è già stato depositato e che il trasferimento è a titolo temporaneo. Il giocatore si trasferisce in granata in prestito oneroso per 2 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni (più due di bonus).

LE PRIME PAROLE - «Sono contento di essere un calciatore del Torino - ha commentato a caldo l'attaccante - Si è realizzato ciò che io speravo, ringrazio tutti per questo. Ho voluto fortemente venire qui perché sento la fiducia di tutti, e questo è molto importante. Poi non è un segreto, con Mihajlovic c’è un rapporto eccezionale. Mi aspetto di fare bene in campionato e in coppa Italia, l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile con questa maglia». Felicissimo il presidente Cairo: «Niang è un attaccante di riconosciuto talento che grazie alle doti fisiche e alle qualità tecniche sa agire sia come punta centrale, sia come esterno. Per metterlo a disposizione del nostro tecnico Mihajlovic, che ben lo conosce e lo apprezza avendolo allenato con ottimi risultati, non abbiamo lesinato alcuno sforzo: esserci riusciti ci gratifica e ci inorgoglisce perché l’innesto di Niang completa nel migliore dei modi un reparto offensivo».

