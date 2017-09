Juventus-Atalanta, Percassi su Spinazzola: Accordo con Marotta

Europa League, le avversarie di Milan, Lazio e Atalanta ai raggi X ROMA - Spinazzola quest'anno resta all'Atalanta. Con l'ad della Juventus Marotta "si era stabilito in questo modo". Così il presidente del club orobico Antonio Percassi ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. "Il fatto che Spinazzola abbia giocato in Nazionale -ha detto Percassi- vuol dire che è stato considerato da Ventura in grado di farlo, il ct l'ha valutato in settimana negli allenamenti e ha deciso di utilizzarlo".

SPINAZZOLA KO, VENTURA CHIAMA ZAPPACOSTA

Ma dopo le incertezze e le polemiche sul passaggio-non passaggio di Spinazzola alla Juventus, il presidente atalantino ha detto che "tutti i compagni aspettano a braccia aperte il ragazzo a Bergamo. Il mio incontro con lui durerà 5 minuti. La cosa va chiusa, anzi per noi è già chiusa. Mi spiace si sia fatto male. Spinazzola è un bravo ragazzo, e anche da parte sua ci sarà la massima partecipazione, come ha sempre dimostrato, con grande professionalità".