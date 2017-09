La Liga denuncia City e Psg alla Uefa: «Basta con gli aiuti di stato»

ROMA - La credibilità del Fair Play finanziario è stata sbriciolata dall'ultima campagna acquisti caratterizzata da spese folli da parte di molte corazzate europee. L'exploit più clamoroso è quello del Paris Saint Germain che ha investito più di 400 milioni per portare sotto la Tour Eiffel Neymar e Mbappé ma il discorso non riguarda solo la squadra parigina. Lo testimonia la mossa a sorpresa della Liga che ha chiesto all'Uefa di aprire una procedure per verificare se anche il Manchester City ha infranto le regole del FPF. Il presidente della lega spagnola Javier Tebas ha dichiarato che il City e il Psg sfruttano «aiuti di stato che falsano i tornei europei e creano una spirale inflattiva che sta danneggiando irreparabilmente il calcio».

«Indagine Uefa: il Psg rischia grosso»

ESTATE DA RECORD - Il Manchester City in estate ha speso circa 255 milioni di euro segnando un record europeo perché formalmente il Psg è rimasto fermo ai 222 per Neymar (Mbappé è arrivato in prestito e verrà messo a bilancio l'anno prossimo). La squadra di Guardiola è di proprietà dello sceicco di Abu Dhabi mentre il Psg appartiene all'emiro del Qatar. Venerdì scorso la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario della Uefa aveva aperto un'inchiesta formale sul club francese nell'ambito del monitoraggio dei club disciplinati dalle regole del Fair Play Finanziario.