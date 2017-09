Calciomercato, in Spagna: «Real Madrid, Benzema verso il rinnovo fino al 2021»

MADRID (SPAGNA) - Arsenal? No, ancora Madrid. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", domani Karim Benzema, alle 12 al Santiago Bernabeu, prolungherà di altri due anni il contratto con il Real in scadenza nel 2019. Real Madrid, solo 1-1 con il Levante. A preoccupare è Benzema Per l'attaccante francese un aumento di ingaggio (al momento di 7.5 milioni di euro a stagione) e la possibilità di esaudire il suo desiderio di chiudere la carriera nel Real, club nel quale milita dal 2009. La stampa inglese anche oggi parla di una possibile cessione di Benzema all'Arsenal, la squadra di Arsene Wenger che ha semprew avuto un debole per il suo connazionale. Secondo "AS" tutto falso, domani la firma fino al 2021 per il 29enne ex Lione. (a cura di Italpress)