La Roma anticipa Mourinho: blindato Mirko Antonucci

ROMA - La Roma blinda Mirko Antonucci. Il talento della Primavera, che era in scadenza a giugno 2018, ha firmato il rinnovo del contratto con la società giallorossa fino al 2022 dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi fra il ds Monchi e il suo procuratore Paloni.

Antonucci, classe 1999, è uno dei fiori all’occhiello della Primavera di Alberto De Rossi ed è molto apprezzato anche da Di Francesco, che lo ha portato in ritiro a Pinzolo e in tournée negli Usa con la prima squadra quest’anno, prima di convocarlo già due volte per le sfide con l’Inter e il Benevento in questo avvio di campionato. Il baby giallorosso si è messo anche in luce con una doppietta nell’amichevole con la Chapecoense all’Olimpico, nella serata del ritorno in campo di Florenzi.

Antonucci, romano e romanista, da una vita nelle giovanili della Roma con cui ha fatto collezioni di scudetti fra Giovanissimi, Allievi e Primavera, era nel mirino di molti club e italiani e europei, fra i quali anche il Manchester United di Mourinho. Fantasista, bravo a giocare con entrambi i piedi, preferisce agire come esterno alto d’attacco nel tridente ma spesso viene impiegato anche come trequartista dietro le punte. Dagli addetti ai lavori è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.