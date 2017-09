Leonardo all'Antalyaspor, ci siamo: manca solo l'annuncio

ROMA - Mancherebbe ormai solo l'annuncio per il ritorno in panchina sei anni dopo la sua ultima esperienza da tecnico dell'Inter di Leonardo. L'allenatore brasiliano infatti sarebbe pronto a volare in Turchia per firmare con l'Antalyaspor, club ambizioso che però ha cominciato malissimo la sua stagione in Super Lig (attualmente è terz'ultimo) con il tecnico Calimbay esonerato dopo il 2-0 subito nell'ultimo turno. Il nuovo tecnico - che in Turchia troverebbe Nasri, Eto'o, Menez e Vainqueur - dovrebbe firmare un contratto biennale da due milioni di euro a stagione.