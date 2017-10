Aguero punge il Milan: «Avranno parlato con un mio sosia»

Calciomercato Milan, si lavora al futuro: ecco i talenti monitorati ROMA - Aguero punge il Milan o perlomeno si toglie dal mercato. L'attaccante del Manchester City, in scadenza di contratto nel 2019, sta recuperando dall'incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto in Olanda (costola rotta) e non sarà in campo prima di un mese. Intanto l'argentino, parlando ai microfoni di TycSports, smentisce le ultime voci provenienti dall'Inghilterra che lo accostano al Milan: «Le voci sul Milan? Ho sentito le voci su un mio trasferimento al Milan, ma avranno parlato con un mio sosia. Quando ho letto la notizia ero a casa a recuperare dall’infortunio e ho detto: ‘Che bello, è tutto fatto’. Restano solo dei rumors».

