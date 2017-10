In Inghilterra aspettano Cavani: vuole il City già a gennaio

LONDRA - La pace è solo di facciata, quella con Neymar è solo una tregua: Edinson Cavani non è più a suo agio al Paris Saint Germain dopo le tensioni col compagno di squadra e lo stesso ex Barcellona avrebbe chiesto alla società la testa del 'Matador'. Ecco dunque che Cavani potrebbe cambiare aria già a gennaio e dell'Inghilterra fanno sapere che l'ex attaccante di Palermo e Napoli avrebbe indicato come prima scelta il Manchester City. Cavani litiga con tutti: dopo Neymar è il turno di Suarez L'uruguaiano è convinto che alla corte di Guardiola può raggiungere i successi a cui aspira ma Cavani non sarebbe al momento una priorità per i 'Citizens', che preferirebbero arricchire il reparto offensivo con Alexis Sanchez. Il cileno dell'Arsenal avrebbe un prezzo più abbordabile essendo in scadenza a giugno e inoltre, a differenza di Cavani, sarebbe subito impiegabile in Champions League.

(in collaborazione con Italpress)