Dalla Spagna: «Il Barcellona segue da vicino Koulibaly»

Secondo il Mundo Deportivo il centrale del Napoli è tra gli obiettivi del Barça per la prossima stagione

BARCELLONA (Spagna) - Le segue, lo apprezza, lo vorrebbe, ma costa caro. Le prestazioni di Kalidou Koulibaly sono sotto gli occhi di tutti, Barcellona compreso. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe mandato degli scout sabato scorso all'Olimpico per osservare il centrale senegalese e Lorenzo Insigne, match winner contro la Roma. Il Napoli sbarca a Manchester: ecco l'albergo degli azzurri

LA VALUTAZIONE - La prova del K2 azzurro è stata da applausi, per applicazione difensiva, ma anche sotto il punto di vista della costruzione del gioco. Preso per poco più di 5 milioni dal Genk, ora il difensore viene valutato dal Napoli circa 60 milioni di euro. De Laurentiis ne ha già rifiutati una quarantina dal Chelsea di Conte, ma secondo il Mundo Deportivo avrebbe un patto con il procuratore, Bruno Satin, e lo stesso giocatore. Nonostante il rinnovo, arrivato nella scorsa stagione, Koulibaly si potrà liberare a fine stagione, a patto che arrivi una sostanziosa offerta da una big non italiana.