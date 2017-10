Dall'Inghilterra: «Özil ha annunciato che a gennaio andrà al Manchester United»

Il calciatore tedesco avrebbe comunicato alla squadra la sua intenzione di passare ai Red Devils per tornare a lavorare con Mourinho

ROMA - Mesut Özil sembra ormai destinato a lasciare l'Arsenal già a gennaio. Secondo quanto riferito dal Mirror, infatti, il fantasista tedesco avrebbe già annunciato ai suoi compagni il suo imminente passaggio al Manchester United di Mourinho. Il 29enne riuscirebbe dunque a coronare il suo sogno di riabbracciare lo Special One dopo aver lavorato assieme a lui al Real Madrid. Appaiono quindi tramontate le chance dell'Inter di provare a convincere il numero 10 dell'Arsenal a trasferirsi in Italia, il calciatore - in scadenza di contratto con i Gunners il prossimo giugno - avrebbe già deciso il suo futuro.