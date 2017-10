Napoli, la lista di De Laurentiis: pronti i colpi per gennaio

La dirigenza dei partenopei si sta muovendo per regalare a Sarri un attaccante e un'ala, ma lavora anche per trovare gli eredi del terzino Maggio e del portiere Reina

1 di 5 Successiva

NAPOLI - Il primato in classifica dopo 9 giornate - frutto di 8 vittorie di fila e del recente pareggio casalingo con l’Inter - e la prestazione di livello sfoderata in Champions League sul campo del Manchester City hanno rafforzato al convinzione che quest’anno il Napoli possa smettere di essere considerato solo bello e iniziare a vincere qualcosa diimportante. Napoli-Inter 0-0, Spalletti frena Sarri al San Paolo Ecco dunque che il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a intervenire per rafforzare l’organico di Maurizio Sarri già a gennaio, senza trascurare gli obiettivi per la prossima estate. Andiamo a vedere neldettaglio e ruolo per ruolo i nomi sulla lista del direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli...