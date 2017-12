Lazio, De Vrij: «Rinnovo? Non so». Inzaghi: «Più punti senza il Var»

Il difensore olandese parla a margine della cena di Natale: «Dobbiamo rimanere lì in alto con le altre»

ROMA - Stefan De Vrij lascia aperte le porte sul suo futuro. «Rinnovo? Non lo so», commenta a margine della cena di Natale della Lazio a Spazio Novecento. «Stiamo facendo bene e i tifosi sono contenti e sorridenti. Arbitri? Vogliamo andare avanti, quello che è successo è successo, pensiamo al futuro tanto il passato non si può più cambiare. Con l'Atalanta era un campo difficile, loro sono una squadra aggressiva. Abbiamo iniziato male, poi abbiamo dimostrato carattere e reagito alla grande. Ora dobbiamo rimanere lì in alto con le altre, quindi bisogna vincere le prossime partite. Io cerco sempre di crescere e migliorarmi e farò lo stesso nel 2018».

All'evento, ha parlato anche il tecnico Simone Inzaghi: «Non era facile, ma non abbiamo mollato e la squadra ha dimostrato grande carattere. Siamo usciti alla distanza e abbiamo pareggiato una partita importante. La classifica senza il Var? Sarebbe stata migliore, saremmo stati più in alto, ma dobbiamo guardare avanti».