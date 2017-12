Calciomercato dall'Inghilterra: «Inter, il Manchester United rinuncia a Perisic»

ROMA - Dopo avere rinunciato all'idea d'ingaggiare il croato Ivan Perisic dall'Inter, il Manchester United vuol cambiare direzione per rinforzare la squadra e dare ancora un senso alla stagione che, almeno in Inghilterra, sembra definitivamente compromessa, a causa dell'enorme ritardo in classifica dal Manchester City di Guardiola, che sta stradominando la Premier. L'allenatore Josè Mourinho, secondo quanto scrive la stampa inglese, ha manifestato un certo interesse per il giovane Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona. Justin, che gioca proprio con la maglia dei 'Lancieri' di Amsterdam, ha 18 anni e potrebbe passare con i 'Red Devils' già nell'ormai imminente mercato di gennaio. I segnali vanno in questa direzione.

VIDEO: IL SUPER GOL DI KLUIVERT JR