«C'è anche la Roma su Ferreira Carrasco»

ROMA - Il sempre più scarso minutaggio in campo, l'eliminazione dalla Champions e i rapporti non più idilliaci con il 'Cholo' Simeone, e l'arrivo a gennaio di Diego Costa stanno portando Yannick Ferreira Carrasco sempre più lontano dall'Atletico Madrid. L'esterno d'attacco belga di origini spagnole è finito così nei radar di diverse big d'Europa, con il Chelsea - lo scrive oggi il 'Sun' - che avrebbe accelerato le operazioni per portare alla corte di Antonio Conte che in lui vede il partner ideale in attacco per Alvaro Morata.

Ma sulla tracce di Carrasco ci sono anche Arsenal (se, come pare, partirà Alexis Sanchez) e il Tottenham, mentre in Germania, il Bayern Monaco che sta per perdere Robben e Ribery, si è più volte interessato alla sua situazione. Diego Simeone, tra l'altro, a gennaio riavrà a disposizione Vitolo, di ritorno dal prestito al Las Palmas, che gioca nello stesso ruolo di Carrasco, motivo in più per pensare che la sua avventura con il club dei Colchoneros sia arrivata ormai ai titoli di coda. Il belga piace molto anche alla Roma (che nel 2014 con l'ex ds Walter Sanatini lo aveva quasi preso dal Monaco) da sempre alla ricerca di un esterno offensivo con le sue caratteristiche.